アジア5都市で開催されるポップアップイベント「Snow Man 1st POP−UP」が、30日から韓国・ソウルで開催される。初日を前に、メンバーの深澤辰哉（33）目黒蓮（28）ラウール（22）が一足先に会場を訪れ、企画を堪能した。

グループ初のポップアップイベント。会場は「真夏の中の真冬」をテーマに、Snow Manの“アイコン”の巨大雪だるまが出迎える。体験型コンテンツやグッズ販売など多様な企画がめじろ押しだ。ラウールは「推しメンバー診断がオススメです」と、最も相性の良いメンバー探しを楽しめる企画をプッシュ。「想像以上の規模感とチャーミングな空間でした」とコンテンツを楽しんだ。

深澤も「Snow Manを知っていただける場所となっており、いつも応援してくださる方々にも楽しめる場所になったと思います」と太鼓判を押した。目黒も「これは楽しい」と大満足。「フォトスポットがたくさんあり、ここに来ないと体験できないことがあり良い思い出になりました」とかみしめた。ソウル会場を皮切りに、台湾とタイで展開された後、大阪と東京で凱旋（がいせん）開催される。