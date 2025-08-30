【1/16RC M4シャーマン （105mm榴弾砲搭載型）メカニカルステアリングシステム】 8月30日ごろ 発売 価格：77,000円

タミヤは、RC「1/16RC M4シャーマン （105mm榴弾砲搭載型）メカニカルステアリングシステム」を8月30日ごろに発売する。価格は77,000円。

本商品は、第二次大戦を通じて約5万両が量産されたアメリカの傑作主力戦車“M4”の105mm榴弾砲仕様を1/16スケールで再現したもの。

実車同様の「制御差動式操向装置」を搭載し、ドライブスプロケット、サスアーム、アイドラーホイールは金属製で再現されている。コイルスプリングを使用したHVSS（水平式懸架装置）もフル可動で、履帯は硬質プラスチック製。連結ピンとコネクターは金属製で、連結組み立て済みとなる。

モーターのパワーは、車体前部に搭載されたデフユニットを介して左右スプロケットに伝達。左右の履帯が同速で回転することで直進し、回転差を生み出すことで旋回を行なう。さらに、デフユニットに内蔵された一対のプラネタリータイプのギヤボックスがデフギヤとして機能し、片側を減速させるともう一方が増速するという機構になっている。

航空機用をベースとした空冷星型9気筒エンジンを搭載したことによる、腰高ながら全長が短いコンパクトな姿を再現

砲塔上面左側のローダーズハッチは開閉可能、右側キューポラの車長用ハッチは開閉選択式

M1ヘルメットを着用し、戦闘シーンを意識したコマンダーの人形付き

金属製の銃身と銃身カバーを別パーツ構成として精密感を高めた車体前方機銃

Kレーション木箱をはじめ、車体後部のラックに収められた7.62mmと12.7mmの弾薬箱、ジェリカンなどもパーツ化し、箱に書かれた文字もスライドマークで用意した実感の仕上がり

ジュラルミン製フレームを採用して強度を持たせた車体下部

車体のほぼ中央、センターに走行用バッテリー、右サイドにモーター、左サイドにステアリングサーボを搭載

プラネタリータイプのデフギヤを内蔵した、実車の構造に近い制御差動式操向装置を搭載

HVSS方式のサスペンションは内部に金属製コイルスプリングを装備してフル可動

前後進と左右緩旋回の動きをRCカーと同様にコントロール可能

ホイール・トリガータイプの送信機付き2chメカを使用(別売)

