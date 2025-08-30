◇欧州リーグ予選プレーオフ第2戦 ゲンク1ー2レフ・ポズナニ（2025年8月28日）

欧州リーグ予選プレーオフ第2戦が28日に行われ、ゲンク（ベルギー）のMF伊東純也（32）が復帰初ゴールを決めた。ホームのレフ・ポズナニ戦に先発し、前半31分に右足で先制点。試合は1―2で敗れたが、後半22分まで出場して2戦合計6―3での本戦出場に貢献した。29日には1次リーグの組み合わせ抽選が行われ、ゲンクはDF常本佳吾のバーゼルと対戦が決定。FW上田綺世らのフェイエノールトはFW前田大然らのセルティックと顔を合わせる。

抜け目なくゴールをこじ開けた。前半31分だ。ゴール右前の位置で右後方からパスを受けた伊東は巧みにターン。追ってきた相手にボールを触られたが、こぼれたところに素早く右足を伸ばした。GKの脇を抜く先制点を決めると、スタンドのファンに背番号10を向けてアピール。4季ぶりのゲンク復帰1号弾で健在ぶりを見せつけた。

有言実行だ。復帰3戦目での初先発に向け「足首に軽い問題を抱えて合流したけど、もう大丈夫。日ごとに状態が良くなっているのを感じていて、ピッチで示す準備ができている」と話していたが、その言葉通りの活躍。逆転負けはしたが、チーム最多に並ぶシュート3本を放つなど、2戦合計で本戦出場を決めたチームで確かな存在感を示した。

スタッド・ランスのフランス2部降格を受けて決めた古巣復帰。19〜22年に3年半在籍した前回は、リーグ戦やベルギー杯の優勝、欧州CL出場にアシスト王獲得と強烈な印象を残し、今回はエース番号で迎え入れられた。

入団会見で「W杯は決断（移籍）の重要な要素だったが、まずはゲンクでいいパフォーマンスをするために全力を尽くしたい」と訴えた。原点回帰でまずはクラブで結果を残し、代表戦のパフォーマンスにつなげる。