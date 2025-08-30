【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GQuuuuuuX】 8月30日 発売 価格：22,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GQuuuuuuX」を8月30日に発売する。価格は22,000円。

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」（ジークアクス）より、主役機「GQuuuuuuX」がMETAL ROBOT魂で登場。全身にプリントされたラインマーキング、一軸で可動する肘や膝、特徴的な足首構造などが再現されている。

特徴的なビームの形状をした近接武器が付属し、基部のグリップは後ろ腰に左右1つずつ計2基をマウントできる。

また、TVアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」最終話で登場したオメガ・サイコミュ開放時、エンディミオン・ユニット覚醒時を再現できるパーツも付属する。

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。