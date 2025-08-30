【ブロックロス ユニコーンガンダム（デストロイモード）/ガンダム・エアリアル/GQuuuuuuX/ブロックロス ナイトガンダム】 8月30日 発売 価格：各1,870円

バンダイは、可動フィギュア「ブロックロス ユニコーンガンダム（デストロイモード）」、「ブロックロス ガンダム・エアリアル」、「ブロックロス GQuuuuuuX」、「ブロックロス ナイトガンダム」を8月30日に発売する。価格は各1,870円。

ブロック感覚で遊べるコレクションフィギュア「ブロックロス」より、「ユニコーンガンダム（デストロイモード）」、「ガンダム・エアリアル」、「GQuuuuuuX」、「ナイトガンダム」の4種が登場する。

「BLOCKCROSS（ブロックロス）」は、ブロックフレームにクロスパーツを取り付けて簡単な組み立てでフィギュアが完成する。付属の武器を持たせてのアクションポーズなども取ることができる。また、各商品のクロスパーツを自由に付け替えてクロスビルドが楽しめる。

「ブロックロス ユニコーンガンダム（デストロイモード）」

「ブロックロス ガンダム・エアリアル」

「ブロックロス GQuuuuuuX」

「ブロックロス ナイトガンダム」

(C)SOTSU・SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。