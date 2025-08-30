¥É¥ëÁ´ÌÌ°Â¼õ¤±¤ÆÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¥É¥ë±ß¤Ïº£Æü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¸åÆ°¤Íî¤ÁÃå¤¯=£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ëÁ´ÌÌ°Â¼õ¤±¤ÆÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¥É¥ë±ß¤Ïº£Æü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¸åÆ°¤Íî¤ÁÃå¤¯=£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¥É¥ëÁ´ÈÌ¤ÎÇä¤ê¤â¤¢¤ê¡¢147±ß40Á¬Á°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¤«¤éÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¥É¥ë±ß¤Ï146±ß77Á¬¤ÈÄ«¤Î°ÂÃÍ¤ò¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é³ä¤ê¹þ¤à¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å²¼¤²»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢147±ß00Á¬Á°¸å¤¬´û¤Ë½Å¤¯ÆðÄ´¡£
USDJPY 146.91
¡¡¥É¥ëÁ´ÈÌ¤ÎÇä¤ê¤â¤¢¤ê¡¢147±ß40Á¬Á°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¤«¤éÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¥É¥ë±ß¤Ï146±ß77Á¬¤ÈÄ«¤Î°ÂÃÍ¤ò¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é³ä¤ê¹þ¤à¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å²¼¤²»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢147±ß00Á¬Á°¸å¤¬´û¤Ë½Å¤¯ÆðÄ´¡£
USDJPY 146.91