¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤Á°Äó¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñÃÌ¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÉô¤Ç29Æü¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤¬²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¼´ï¤ä»ñ¶â¡¢Ê¼»Î¤Î·±Îý¤Ê¤É¤Ç¹±µ×Åª¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡¢Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¸½¤Ïº¤Æñ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥É¥¤¥Ä¡¡¥á¥ë¥Ä¼óÁê
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë°Õ»×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤Á°Äó¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¶¦Æ±¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÁá´ü·Ù²ü¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£