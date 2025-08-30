◇欧州カンファレンスリーグ予選プレーオフ第2戦 クリスタルパレス0ー0フレドリクスタ（2025年8月28日）

欧州カンファレンスリーグ予選プレーオフ第2戦が28日に行われ、クリスタルパレスのMF鎌田大地が、フレドリクスタ戦で右膝の負傷から復帰して本戦出場に貢献した。0―0で引き分けた試合で後半終了間際まで出場し、チームは2戦合計1―0で勝利。マインツのMF佐野海舟は4―1で制したローゼンボリ戦にフル出場し、MF川崎颯太は後半45分から移籍後初出場。合計5―3で突破した。29日の1次リーグ組み合わせ抽選でクリスタルパレスはDF毎熊晟矢のAZアルクマール、マインツはフィオレンティナなどとの対戦が決まった。

鎌田が公式戦4試合ぶりの出場で復調ぶりを示した。2戦合計1―0の最少リードで時間が進む気が抜けない敵地での一戦で、後半アディショナルタイム3分までプレー。ゴールに絡む場面はなかったが、終了間際までピッチに立った。

10日に行われたリバプールとのコミュニティー・シールドで右膝を痛めて前半29分に交代。公式戦3試合でベンチを外れたが「そんなに悪くはないと思う」と話していた通り長期離脱は避けられた。

28日に発表された日本代表の米国遠征メンバーから外れたが、森保監督は「最低でも1人は増やす」と話している。31日にはプレミアリーグでアストンビラ戦を控えるが、鎌田が追加招集される可能性は高そうだ。