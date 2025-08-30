【HG 1/144 ガンダムベース限定 バルギル(ガンダムヘッド&サイコプレート搭載型)】 8月23日発売 価格：4,400円 ガンダムベース販売商品

「機動戦士ムーンガンダム」に登場するMS「バルギル」の頭部をガンダムヘッドに変更し、サイコプレートを装備した限定アイテムがガンダムベース各店舗で発売となった。

「HG 1/144 ガンダムベース限定 バルギル(ガンダムヘッド&サイコプレート搭載型)」。8月23日発売。価格は4,400円。ガンダムベース販売商品

「機動戦士ガンダムZZ」と「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の間の物語を描いたコミック「機動戦士ムーンガンダム」。バルギルは同作に登場するネオ・ジオンのサイコミュ搭載型MSで、破損した頭部に「サイコガンダムMk-IV G-ドアーズ」の頭部（ガンダムヘッド）を取り付け、8枚のサイコプレートを装備したものが後に「ムーンガンダム」となる。

バルギルの頭部をガンダムヘッドへと変更、武装もムーンガンダムのものに

サイコプレートは金属感のあるメタリックな成形色で造形

この「HG 1/144 ガンダムベース限定 バルギル(ガンダムヘッド&サイコプレート搭載型)」は、ムーンガンダムになる前のバルギルの姿を立体化したもの。カラーリングは「HG 1/144 バルギル」と同じだが、頭部や各種武装は「HGUC 1/144 ムーンガンダム」と同様のものとなっている。

アンテナが頭部の前後に4本あるのも特徴

武装やギミックは「HGUC 1/144 ムーンガンダム」と同様で、サイコプレート、ビーム・ライフル、ビーム・トマホーク、バタフライ・エッジが付属。サイコプレートは設定通りに合体・分離ができ、武装の一部は本体に装備可能だ。

武装はバックパックに収納可能だ

サザビーの原型になったとも言われるモノアイヘッドがガンダムヘッドになったことにより、その印象はよりヒロイックになった。サイコプレートも塗装される前の設定なので、シルバーの無骨なイメージが強くなっている。

サイコプレートは8枚あり、ムーンガンダムのものと同様、合体も可能だ

発売からまだあまり経過していないが、8月29日現在、ガンダムベース各店舗では在庫切れとなっている。これから手に入れたいという人は、再生産をお待ちいただきたい。

(C)創通・サンライズ