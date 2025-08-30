Á´²ñ°ìÃ×¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤Ø¡Ö¡È6·î28Æü¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡É¤Ïµõµ¶¤ÈÈ½Äê¡×
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¿»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É4¤Ä¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¡¡°æ¸ÍÀ¶»Ê¡¡°Ñ°÷Ä¹
¡Ö6·î28Æü¤Ë½é¤á¤Æ½üÀÒ¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½Äê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï29Æü¡¢ºÇ½ª¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¡Ö¹Êó¤¤¤È¤¦¡×¤Ë¡ÖÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¡×¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÉÔÅö¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯¾Ú¿Í½ÐÆ¬¤äÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É4¤Ä¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç¹°Æ» µÄÄ¹
¡ÖÁá¤¯¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï½µÌÀ¤±¡¢Íè·î1Æü¤Ë¤âÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
