²È¤ËÊ¤ÌÌ4¿ÍÁÈ¡ÖÈÈ¿Í¤¬¿¯Æþ¤·Çû¤é¤ì¤¿¡×70ÂåÃËÀ¤±¤¬ 4¿ÍÁÈ¤ÏºâÉÛ¤Ê¤ÉÃ¥¤¤Æ¨Áö¤«
ÀéÍÕ¸©Â¿¸ÅÄ®¤Î½»Âð¤Ë4¿ÍÁÈ¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å3»þ¤¹¤®¡¢Â¿¸ÅÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡ÖÈÈ¿Í¤¬²È¤Ë¿¯Æþ¤·Çû¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¤ÎÌë¡¢4¿ÍÁÈ¤¬²¡¤·Æþ¤êÃËÀ¤Î¼êÂ¤òÇû¤ê·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¿ôËü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤Ê¤É¤òÃ¥¤¤Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
4¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊ¤ÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£