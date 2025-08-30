　30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比550円安の4万2140円と急落。日経平均株価の現物終値4万2718.47円に対しては578.47円安。出来高は1万2464枚となっている。

　TOPIX先物期近は3050ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.18ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42140　　　　　-550　　　 12464
日経225mini 　　　　　　 42150　　　　　-540　　　190931
TOPIX先物 　　　　　　　　3050　　　　 -22.5　　　 20897
JPX日経400先物　　　　　 27365　　　　　-155　　　　 980
グロース指数先物　　　　　 770　　　　　　-8　　　　 632
東証REIT指数先物　　売買不成立

