日経225先物：30日2時＝550円安、4万2140円
30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比550円安の4万2140円と急落。日経平均株価の現物終値4万2718.47円に対しては578.47円安。出来高は1万2464枚となっている。
TOPIX先物期近は3050ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.18ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42140 -550 12464
日経225mini 42150 -540 190931
TOPIX先物 3050 -22.5 20897
JPX日経400先物 27365 -155 980
グロース指数先物 770 -8 632
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3050ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.18ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42140 -550 12464
日経225mini 42150 -540 190931
TOPIX先物 3050 -22.5 20897
JPX日経400先物 27365 -155 980
グロース指数先物 770 -8 632
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース