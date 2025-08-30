TBS NEWS DIG Powered by JNN

30日午前1時51分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県のいわき市と大熊町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福島県
いわき市　大熊町

■震度2
□福島県
相馬市　福島広野町　楢葉町
富岡町　川内村　双葉町
浪江町　郡山市　白河市
須賀川市　田村市　天栄村
泉崎村　中島村　玉川村
平田村　小野町

□宮城県
登米市　名取市　角田市
岩沼市　蔵王町　亘理町
山元町　石巻市　松島町

□茨城県
笠間市　大子町

□栃木県
大田原市

■震度1
□福島県
南相馬市　葛尾村　新地町
飯舘村　福島市　二本松市
福島伊達市　本宮市　桑折町
国見町　川俣町　大玉村
鏡石町　西郷村　矢吹町
棚倉町　矢祭町　石川町
浅川町　古殿町　猪苗代町

□宮城県
気仙沼市　栗原市　大崎市
色麻町　宮城加美町　涌谷町
宮城美里町　白石市　大河原町
村田町　柴田町　宮城川崎町
丸森町　仙台青葉区　仙台宮城野区
仙台若林区　仙台太白区　仙台泉区
塩竈市　東松島市　富谷市
七ヶ浜町　利府町　大和町
大郷町　大衡村

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
高萩市　北茨城市　ひたちなか市
常陸大宮市　那珂市　小美玉市
城里町　東海村　土浦市
石岡市　取手市　つくば市
茨城鹿嶋市　筑西市　稲敷市
かすみがうら市　桜川市　鉾田市
美浦村

□栃木県
那須塩原市　那須町　宇都宮市
真岡市　那須烏山市　益子町
茂木町　市貝町　芳賀町
壬生町　高根沢町　栃木那珂川町

□岩手県
大船渡市　住田町　盛岡市
一関市

□山形県
上山市　中山町　米沢市
南陽市　高畠町　白鷹町

□群馬県
沼田市　桐生市　渋川市
邑楽町

□埼玉県
加須市　春日部市　宮代町

