福島県で最大震度3の地震 福島県・いわき市、大熊町
30日午前1時51分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福島県のいわき市と大熊町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福島県
いわき市 大熊町
■震度2
□福島県
相馬市 福島広野町 楢葉町
富岡町 川内村 双葉町
浪江町 郡山市 白河市
須賀川市 田村市 天栄村
泉崎村 中島村 玉川村
平田村 小野町
登米市 名取市 角田市
岩沼市 蔵王町 亘理町
山元町 石巻市 松島町
□茨城県
笠間市 大子町
□栃木県
大田原市
■震度1
□福島県
南相馬市 葛尾村 新地町
飯舘村 福島市 二本松市
福島伊達市 本宮市 桑折町
国見町 川俣町 大玉村
鏡石町 西郷村 矢吹町
棚倉町 矢祭町 石川町
浅川町 古殿町 猪苗代町
□宮城県
気仙沼市 栗原市 大崎市
色麻町 宮城加美町 涌谷町
宮城美里町 白石市 大河原町
村田町 柴田町 宮城川崎町
丸森町 仙台青葉区 仙台宮城野区
仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区
塩竈市 東松島市 富谷市
七ヶ浜町 利府町 大和町
大郷町 大衡村
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
高萩市 北茨城市 ひたちなか市
常陸大宮市 那珂市 小美玉市
城里町 東海村 土浦市
石岡市 取手市 つくば市
茨城鹿嶋市 筑西市 稲敷市
かすみがうら市 桜川市 鉾田市
美浦村
□栃木県
那須塩原市 那須町 宇都宮市
真岡市 那須烏山市 益子町
茂木町 市貝町 芳賀町
壬生町 高根沢町 栃木那珂川町
□岩手県
大船渡市 住田町 盛岡市
一関市
□山形県
上山市 中山町 米沢市
南陽市 高畠町 白鷹町
□群馬県
沼田市 桐生市 渋川市
邑楽町
□埼玉県
加須市 春日部市 宮代町
