30日午前1時51分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県のいわき市と大熊町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

いわき市 大熊町

■震度2

□福島県

相馬市 福島広野町 楢葉町

富岡町 川内村 双葉町

浪江町 郡山市 白河市

須賀川市 田村市 天栄村

泉崎村 中島村 玉川村

平田村 小野町





□宮城県登米市 名取市 角田市岩沼市 蔵王町 亘理町山元町 石巻市 松島町□茨城県笠間市 大子町□栃木県大田原市

■震度1

□福島県

南相馬市 葛尾村 新地町

飯舘村 福島市 二本松市

福島伊達市 本宮市 桑折町

国見町 川俣町 大玉村

鏡石町 西郷村 矢吹町

棚倉町 矢祭町 石川町

浅川町 古殿町 猪苗代町



□宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市

色麻町 宮城加美町 涌谷町

宮城美里町 白石市 大河原町

村田町 柴田町 宮城川崎町

丸森町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区

塩竈市 東松島市 富谷市

七ヶ浜町 利府町 大和町

大郷町 大衡村



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 北茨城市 ひたちなか市

常陸大宮市 那珂市 小美玉市

城里町 東海村 土浦市

石岡市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 筑西市 稲敷市

かすみがうら市 桜川市 鉾田市

美浦村



□栃木県

那須塩原市 那須町 宇都宮市

真岡市 那須烏山市 益子町

茂木町 市貝町 芳賀町

壬生町 高根沢町 栃木那珂川町



□岩手県

大船渡市 住田町 盛岡市

一関市



□山形県

上山市 中山町 米沢市

南陽市 高畠町 白鷹町



□群馬県

沼田市 桐生市 渋川市

邑楽町



□埼玉県

加須市 春日部市 宮代町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。