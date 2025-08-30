30日午前1時29分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生し、宮城県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

30日午前1時29分頃、宮城県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は宮城県沖(北緯38.4度、東経142.2度)で、震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は5.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】

◆宮城県

大崎市 涌谷町 石巻市 東松島市 松島町



【震度3】

◆青森県

階上町



◆岩手県

宮古市 大船渡市 陸前高田市 釜石市 住田町 大槌町 盛岡市 滝沢市 紫波町 矢巾町 花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市 金ケ崎町 平泉町



◆宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市 色麻町 宮城加美町 宮城美里町 南三陸町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 利府町 大郷町 大衡村 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 大河原町 村田町 宮城川崎町 丸森町 亘理町



◆山形県

中山町



◆福島県

田村市 国見町 玉川村 相馬市 双葉町