30日午前1時29分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生し、宮城県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

30日午前1時29分頃、宮城県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は宮城県沖(北緯38.4度、東経142.2度)で、震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は5.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆宮城県
大崎市　涌谷町　石巻市　東松島市　松島町

【震度3】
◆青森県
階上町

◆岩手県
宮古市　大船渡市　陸前高田市　釜石市　住田町　大槌町　盛岡市　滝沢市　紫波町　矢巾町　花巻市　北上市　遠野市　一関市　奥州市　金ケ崎町　平泉町

◆宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市　色麻町　宮城加美町　宮城美里町　南三陸町　仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区　利府町　大郷町　大衡村　名取市　角田市　岩沼市　蔵王町　大河原町　村田町　宮城川崎町　丸森町　亘理町

◆山形県
中山町

◆福島県
田村市　国見町　玉川村　相馬市　双葉町