飲み会に誘わない上司は優しい？断られるとヘコむ？「参加が当たり前」の世代が学んだ、新しい“飲み会”の価値観【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→楽しみにしていた上司との食事！まさかの説教タイム突入
働く中で経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。
そんな青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』を紹介。今回は、上司との食事でモヤッとする出来事について青木さんにインタビューをした(後編)。
「この『上司との食事』のエピソードは実体験ですか？」と尋ねると、青木さんは「数年前に実際に体験した話です。当時、部長とは飲み会でもあまり話したことがなかったので、コミュニケーションを取りたいと思い、嬉々として飲みに行きました。なのに…」と語った。
上司との飲み会でモヤッとすることについて、青木さんは「部下との飲み会を『コミュニケーションを取る場』ではなく、『日頃の行いの説教をする場』と認識している上司は特にモヤッとします。偉いお坊さんくらいですよ、お金を払って説教を聞くなんて」と、その不満を率直に述べた。
逆に、青木さんがご馳走する側になったら、後輩に何と声をかけるかという問いには、「僕らの世代は飲み会なんて参加が当たり前でしたし、不参加を許さない風潮でしたが、今の若い子は行きたくなければしっかり断れる人が多いと思うので、基本的に自分から誘わないです。断られると辛いので(笑)」と答えた。
楽しく未来を語り合うはずの上司との食事が、意図せず説教の場に。これは何という名の罰ゲームだろうか。今後も“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活を漫画で届けていく。乞うご期待！
