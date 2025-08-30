ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は１４７ドル安　ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間12:15）（日本時間01:15）
ダウ平均　　　45489.03（-147.87　-0.32%）
ナスダック　　　21466.02（-239.14　-1.10%）
CME日経平均先物　42150（大証終比：-540　-1.28%）

欧州株式29日GMT16:15
英FT100　 9187.34（-29.48　-0.32%）
独DAX　 23902.21（-137.71　-0.57%）
仏CAC40　 7703.90（-58.70　-0.76%）

米国債利回り
2年債　 　3.617（-0.012）
10年債　 　4.225（+0.021）
30年債　 　4.918（+0.043）
期待インフレ率　 　2.425（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.724（+0.029）
英　国　　4.722（+0.023）
カナダ　　3.388（-0.038）
豪　州　　4.275（-0.011）
日　本　　1.594（-0.001）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.05（-0.55　-0.85%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3512.90（+38.60　+1.11%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝108634.19（-3290.34　-2.94%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝15958363（-483351　-2.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ