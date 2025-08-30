ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１４７ドル安 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間12:15）（日本時間01:15）
ダウ平均 45489.03（-147.87 -0.32%）
ナスダック 21466.02（-239.14 -1.10%）
CME日経平均先物 42150（大証終比：-540 -1.28%）
欧州株式29日GMT16:15
英FT100 9187.34（-29.48 -0.32%）
独DAX 23902.21（-137.71 -0.57%）
仏CAC40 7703.90（-58.70 -0.76%）
米国債利回り
2年債 3.617（-0.012）
10年債 4.225（+0.021）
30年債 4.918（+0.043）
期待インフレ率 2.425（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.724（+0.029）
英 国 4.722（+0.023）
カナダ 3.388（-0.038）
豪 州 4.275（-0.011）
日 本 1.594（-0.001）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.05（-0.55 -0.85%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3512.90（+38.60 +1.11%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝108634.19（-3290.34 -2.94%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝15958363（-483351 -2.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
