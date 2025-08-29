Aile The Shota¡¢Æ±À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤È°¦¤ò²Î¤¦¡¡eill¡¢idom¡¢dawgss·Þ¤¨¤¿¡Ö°¦¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡¡Aile The Shota¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö°¦¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss¡×¤ò9·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ME:I¡¢King & Prince¡¢Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢Aile The Shota¡¢ONE OR EIGHT¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤ËZepp Shinjuku¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Aile The Shota¤¬¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥º¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØPlace of Mellow organized by Aile The Shota¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿eill¡¢idom¡¢dawgss¤È¶¦¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤·¤â¤¬Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê»×¤¤¤ä¤ê¤ä°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤«¤Ä¥Ôー¥¹¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë