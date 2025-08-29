神山羊の新曲「きみになれたら」が、10月放送のTVアニメ『キミと越えて恋になる』エンディングテーマに起用。また、同曲を10月22日にデジタルシングルとしてリリースする。

本情報は、本日8月29日に行われた同アニメの公式生配信の中で、楽曲の一部を使用したメインPV第2弾とともに発表されたもの。番組には本人もサプライズで出演した。

本アニメは、集英社マンガアプリ『マンガMee』で連載中の柚樹ちひろによる漫画が原作。獣人と人間が共存する町に住む女子高生 朝霧万理と、万理のクラスにやってきた獣人の特例生 飛高繋による青春ラブストーリーだ。

本楽曲は、神山が作詞／作曲／編曲を手掛け、今作のために書き下ろした、ノスタルジックなバンドサウンドが印象的な一曲。神山は「様々な壁を越えて素直な気持ちを伝えるということをテーマに作った楽曲です。サウンド的にも没入できるような音を目指しましたが、是非歌詞と共に楽しんで欲しいです。」とコメントを寄せている。

■神山羊 コメント

この度ED主題歌を担当させていただきました、神山羊です。今回書かせていただいた『きみになれたら』という曲は、様々な壁を越えて素直な気持ちを伝えるということをテーマに作った楽曲です。サウンド的にも没入できるような音を目指しましたが、是非歌詞と共に楽しんで欲しいです。アニメの世界を増幅できるような音楽になっていたら嬉しいです。

