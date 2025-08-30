サブリナ・カーペンターが、通算7作目となるニューアルバム『マンズ・ベスト・フレンド』を本日8月29日にリリース。収録曲「Tears」のMVも公開された。

本作でサブリナは、以前からのコラボレーターであるエイミー・アレンやジャック・アントノフ、ジョン・ライアンらと共同でソングライティングを手掛け、ジャックとジョンとは共同でプロデュースも行なった。サブリナの持ち前のウィットに富んだ歌詞が全面に散りばめられた本作は、中毒性のあるポップなメロディーと、クレヴァーで大胆なソングライティングが融合した作品に仕上がっている。全12曲が収録された本作にはリードシングル「Manchild」も収録。サブリナは同曲で、昨年にリリースした『ショート・アンド・スウィート』からのシングル「Please Please Please」以来2曲目となる、全米シングル・チャート（HOT100）1位を獲得した。

バルディア・ツェナリが監督を務めた「Tears」のMVでは、サブリナは俳優のコールマン・ドミンゴと共演している。

さらに、本作のリリースを記念して日本では本日8月29日から9月4日まで渋谷／新宿エリアを含む首都圏の47スクリーンにて一括広告配信が開始。メインで放映されるのは、サブリナがディレクターズチェアの上に座った犬の横に立っているというアーティスト写真を使用した広告となっており、『マンズ・ベスト・フレンド（Man’s Best Friend）』というアルバム・タイトルが英語では“男性の親友”という意味のほかに、“人間の親友（ペット）”すなわち“犬”という意味も持つことにかけた広告となっている。

47スクリーンのうちの一部の音出しが可能なスクリーンではこの広告がシングル「Manchild」の音源とともに放映されるほか、音出しが可能なスクリーンでは他にも「Manchild」のMVも放映される。

なおサブリナは、現地時間9月7日に開催される音楽アワード『MTV Video Music Awards』に出演することも決定。今年の同アワードでは最優秀ビデオ賞を含め、8部門にノミネートされている。

■サブリナ・カーペンター コメント（本人Instagramより）

『マンズ・ベスト・フレンド』がリリースされました。プレッシャーを一切感じることなく、純粋なインスピレーションだけで何かを作れたことに特別な感情を抱いています。作品をつくりながら、こんなに素晴らしい思い出をつくれたことは今までになかったと思う。このアルバムは、エイミー（・アレン）、ジャック（・アントノフ）、ジョン（・ライアン）という才能に溢れた3人の親友たちと作りました。もし時間を巻き戻せるなら、この思い出をもう一度体験したいくらい。ああ、本当に楽しかったな！

その楽しさは音にも表れています！これは失恋のためのパーティーであり、ガッカリした気持ちのお祝いです！それは自分自身や、すべてが崩れ落ちていく中での自分の愚かな選択を笑うこと。どれだけ忠誠心や愛があっても、なぜかいつもお荷物になってしまうこと。そして、等身大の25歳らしく、皮肉っぽく話すこと！

みんな彼女のことは知っているし、大好きでしょ？みんなのものになったよ。ハッピー・『マンズ・ベスト・フレンド』・デー！ついにリリースを迎えました。

P.S. 音量を上げて、曲順どおりに、最初から最後まで通して聴いてみてください。友だちとでも、一人でも！この聴き方が、音的にも歌詞的にも、私のお気に入りの楽しみ方です！（白ワインやゴー・ゴー・ジュースはお好みで）

（文=リアルサウンド編集部）