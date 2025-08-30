adieuの新曲「元気？」が、本日より公開されたカンロ飴70周年のブランドムービー楽曲に決定した。

（関連：adieu＝上白石萌歌、1年ぶりツアーで果たしたファンとの再会 様々な思いを音楽で伝える一夜に）

本楽曲は柴田聡子による楽曲。adieuは本楽曲について、「歴史あるカンロ飴さんのブランドムービーにadieuの楽曲を起用していただけたこと、心から嬉しく思います」「柴田聡子さんの書いてくださった「元気？」をはじめて聴いた時、コロコロと飴玉の転がるような軽やかで愛らしい曲だと感じました」とコメントしている。

■adieu コメント

この度は、歴史あるカンロ飴さんのブランドムービーにadieuの楽曲を起用していただけたこと、心から嬉しく思います。カンロ飴の魅力をより多くの方に届けるお手伝いができるよう、adieu らしく表現できたらいいなと思いました。柴田聡子さんの書いてくださった「元気？」をはじめて聴いた時、コロコロと飴玉の転がるような軽やかで愛らしい曲だと感じました。柴田聡子さんとの制作はこれが3度目ですが、柴田さんの紡ぐ言葉やメロディには、日常のふとしたシーンにほんのり光を当ててくれるような、そんなあたたかさがあるように思います。この曲を耳にしたみなさんが、やさしく朗らかな気持ちに包まれますように。

（文=リアルサウンド編集部）