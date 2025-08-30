ÊÆÀ¯ÉÜ¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Ë¥Ó¥¶À©ºÛ¡¡¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤Î½ÐÀÊ¤òÀ©¸Â¤«
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ø¤Î¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢È¯µë¤âµñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼£À¯ÉÜ¤Î¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤ÎÍè·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ï29Æü¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤È¼«¼£À¯ÉÜ¤ò¼çÆ³¤¹¤ëPLO¡á¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê²òÊüµ¡¹½¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢È¯µë¤âµñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼£À¯ÉÜ¤äPLO¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÏÂÊ¿¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï9·î¤Ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤Î¥¢¥á¥ê¥«Æþ¹ñ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤ËÅÐÃÅ½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤¬²þ¤á¤ÆºÝÎ©¤Ä¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£