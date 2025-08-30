30日午前1時29分ごろ、宮城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、宮城県の大崎市、涌谷町、石巻市、東松島市、それに松島町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□宮城県

大崎市 涌谷町 石巻市

東松島市 松島町

■震度3

□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

色麻町 宮城加美町 宮城美里町

南三陸町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 利府町 大郷町

大衡村 名取市 角田市

岩沼市 蔵王町 大河原町

村田町 宮城川崎町 丸森町

亘理町



□青森県

階上町



□岩手県

宮古市 大船渡市 陸前高田市

釜石市 住田町 大槌町

盛岡市 滝沢市 紫波町

矢巾町 花巻市 北上市

遠野市 一関市 奥州市

金ケ崎町 平泉町



□山形県

中山町



□福島県

田村市 国見町 玉川村

相馬市 双葉町

■震度2

□宮城県

仙台太白区 仙台泉区 塩竈市

多賀城市 富谷市 七ヶ浜町

大和町 女川町 白石市

柴田町 山元町



□青森県

八戸市 七戸町 六戸町

東北町 おいらせ町 三戸町

五戸町 青森南部町 つがる市



□岩手県

久慈市 山田町 普代村

野田村 二戸市 八幡平市

雫石町 葛巻町 岩手町

軽米町 九戸村 一戸町

西和賀町



□山形県

寒河江市 上山市 村山市

天童市 東根市 尾花沢市

山辺町 河北町 山形朝日町

大江町 大石田町 鶴岡市

酒田市 三川町 庄内町

遊佐町 新庄市 最上町

舟形町 真室川町 大蔵村

戸沢村 米沢市 南陽市

高畠町 山形川西町 白鷹町



□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 福島伊達市

本宮市 桑折町 川俣町

大玉村 鏡石町 天栄村

泉崎村 中島村 矢吹町

棚倉町 石川町 平田村

浅川町 古殿町 小野町

いわき市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 富岡町 川内村

大熊町 浪江町 葛尾村

新地町 飯舘村



□秋田県

能代市 三種町 井川町

秋田市 由利本荘市 にかほ市

横手市 湯沢市 大仙市

仙北市 秋田美郷町 羽後町

東成瀬村



□茨城県

日立市 常陸太田市 笠間市

那珂市 小美玉市 茨城町

東海村 大子町 土浦市

石岡市 常総市 筑西市



□栃木県

大田原市 那須町 市貝町

高根沢町 栃木那珂川町



□群馬県

邑楽町



□埼玉県

春日部市 川島町 宮代町



□新潟県

村上市



□山梨県

忍野村

■震度1

□宮城県

七ヶ宿町



□青森県

十和田市 三沢市 野辺地町

横浜町 六ヶ所村 田子町

新郷村 青森市 五所川原市

平内町 外ヶ浜町 板柳町

鶴田町 平川市 藤崎町

田舎館村 むつ市 東通村



□岩手県

岩泉町 田野畑村 岩手洋野町



□山形県

山形市 西川町 山形金山町

鮭川村 長井市 山形小国町

飯豊町



□福島県

西郷村 矢祭町 塙町

鮫川村 三春町 下郷町

南会津町 西会津町 猪苗代町

会津美里町



□秋田県

潟上市 藤里町 五城目町

八郎潟町 大潟村 大館市

鹿角市 北秋田市 小坂町

上小阿仁村



□茨城県

水戸市 高萩市 北茨城市

ひたちなか市 常陸大宮市 大洗町

城里町 茨城古河市 龍ケ崎市

下妻市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

桜川市 行方市 鉾田市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

利根町



□栃木県

日光市 那須塩原市 宇都宮市

栃木市 鹿沼市 小山市

真岡市 那須烏山市 下野市

益子町 茂木町 芳賀町

壬生町



□群馬県

前橋市 高崎市 桐生市

伊勢崎市 太田市 館林市

渋川市 安中市 吉岡町

玉村町 板倉町 群馬明和町

千代田町 沼田市



□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

川口市 上尾市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

入間市 志木市 和光市

桶川市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 坂戸市

幸手市 鶴ヶ島市 吉川市

伊奈町 毛呂山町 松伏町

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 羽生市

鴻巣市 深谷市 久喜市

吉見町 埼玉美里町



□新潟県

新潟北区 新潟南区 新発田市

五泉市 阿賀野市 胎内市

阿賀町 関川村 加茂市

見附市 南魚沼市 田上町

刈羽村



□山梨県

山中湖村 富士河口湖町 甲府市

南アルプス市 山梨北杜市 甲斐市

笛吹市 甲州市 中央市

富士川町



□北海道

函館市



□千葉県

東金市 香取市 多古町

千葉中央区 千葉花見川区 千葉美浜区

市川市 野田市 成田市

浦安市 印西市



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京足立区 東京葛飾区

東京江戸川区 調布市



□神奈川県

横浜中区 川崎川崎区 川崎幸区

川崎多摩区 川崎宮前区 茅ヶ崎市

湯河原町



□長野県

諏訪市 長野南牧村



□静岡県

伊豆の国市 松崎町 富士市

御殿場市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。