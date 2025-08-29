9mm Parabellum Bulletが“9mmの日”としている9月9日に、ライブDVD『act IX』を発売する。

今作は、バンド20周年を迎えた2024年3月17日にBillboard Live TOKYOで行われた『カオスの百年vo1.20』と、21周年を迎えた2025年3月17日にKT Zepp Yokohamaで行われた『「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra～カオスの百年vol.21～』からなる、バンド結成記念日公演2年分を収録した特別な作品。数量限定かつライブ会場と通販サイトのみでの販売となる。

また同日の9月9日には、『9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025』を開催。今までリリースした楽曲の中から収録曲順が奇数曲（Odd=奇数）となる楽曲のみを演奏する『Live「Ｏ」』を、結成10周年の2014年に武道館で開催して以来11年ぶりに行う。

そして、10月25日、26日には、『9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025「新宿FACE、死角なし。」』を新宿FACEにて開催。さらに、11月15日の埼玉 HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3を皮切りに、『カオスの百年～Never Ending Tour 2025～』を7公演実施する。

（文=リアルサウンド編集部）