◆バレーボール世界選手権 第８日（２９日、タイ・バンコクほか）

決勝トーナメント１回戦が行われ、１次リーグＨ組で首位通過した世界ランク５位の日本は、同１８位で開催国のタイを３―０のストレートで下し、準々決勝に進んだ。８強入りは０６年大会から６大会連続。２０１０年大会の銅以来、１５年ぶりのメダル獲得を目指す日本は、９月３日の準々決勝で前回女王・セルビアを倒した世界ランク８位のオランダと対戦する。

両チーム最多１４得点でけん引した石川真佑主将は「ストレートで勝てたことはすごく良かったです。負けたら終わりの試合。タイのホームで歓声がすごいのもあるので、自分が声を出して勢いをつけていこうと考えていました。（前衛に）上がったときに自分のスパイクで勢いをつけていこうと考えていたので（決められて）良かったです」。１次リーグの３勝と合わせた大会４勝目を自身の背番号「４」でアピールし、喜んだ。

第１セット（Ｓ）はアウトサイドヒッター（ＯＨ）石川、ＯＨ佐藤淑乃、ＯＨ和田由紀子、セッター関菜々巳、ミドルブロッカー（ＭＢ）島村春世、ＭＢ宮部藍梨が先発した。序盤はホームの大歓声を味方にしたタイが勢いを持って攻めてきたが、日本はチーム最年長３３歳・島村のサービスエースなどで追いつくと、競り合いの１７―１５では、長いラリーで粘って最後は石川が相手のブロックの手に当てるスパイクで取り切った。主将はアウェーでも大きな声を張り上げてチームを鼓舞。２５―２３でこのセットを先取した。

第２Ｓは１３―１３の競り合いで宮部がクイックを決めて勢いをもたらすと、互いに粘り強く戦った。セッター関の意表をつくツーアタックでセットポイントを握り、２５―２３で連取した。第３Ｓでは５―４から連続失点でタイにリードを許したが、日本は１８５センチのＯＨ秋本美空とセッター中川つかさを二枚替えで投入するなど、流れを変えようと試みた。３点ビハインドの中盤には島村の２連続得点で１点差に迫った。終盤に追いつくとネット際の競り合いを制して逆転。最後は相手のサーブミスで２５―２３とタイの粘りを振り切って、ストレート勝ちを収めた。

◆女子のバレーボール世界選手権 １９５２年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、準優勝。優勝は３度（６２、６７、７４年）。３年ぶりの開催で、これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝トーナメント（Ｔ）に進む。決勝Ｔ１回戦は２９日〜９月１日、同３〜４日に準々決勝、同６日に準決勝、同７日に決勝を行う。