和と洋を組み合わせた新和食の献立。どのメニューにも少し酸味を効かせているので、暑い日にもさっぱり食べられます。

【主菜】イナダのバターしょうゆソテー
イナダはもちろん、生鮭やブリ、サバでもできます。レモン+バター+しょうゆは魚を美味しくするソースの方程式。

調理時間：25分
カロリー：259Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

イナダ  (切り身)2切れ
  塩コショウ  少々
  小麦粉  少々
ピーマン  1個
シメジ  1/2パック 塩コショウ  少々
サラダ油  大さじ1
＜ソース＞
  バター  10g
  しょうゆ  大さじ1
  みりん  大さじ1
  レモン汁  大さじ2
  水  大さじ1
レモン  (輪切り)2枚

【下準備】

イナダはキッチンペーパーで表面の水分を拭き取り、塩コショウを振る。全体に小麦粉をまぶし、余分な粉ははたく。

表面の水分を拭くことで、生臭みを取ります。
ピーマンは半分に切ってヘタと種を取り除き、幅1cmに切る。シメジは石づきを切り落としてほぐす。
レモンは中央で半分に切り、種を取り除く。2枚分輪切りにし、残りは大さじ2の果汁分を搾る。

【作り方】

1. フライパンに半量のサラダ油を入れ、中火にかける。ピーマンとシメジを炒め、塩コショウで味付けをし、皿に盛る。

2. (1)のフライパンに残りのサラダ油を入れ、イナダを並べる。中央まで火が通るよう、両面をこんがりするまで中火で焼く。ピーマンとシメジのソテーの横に盛る。

3. (2)のフライパンに＜ソース＞の材料を入れ、ひと煮たちしたら、イナダにかけてレモンの輪切りをのせる。

【副菜】大人のポテトサラダ
マヨネーズも油も使わず、ミョウガや紅ショウガの香りと食感でアクセントを。大人が喜ぶポテトサラダです。

調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：133Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ジャガイモ  (中)1個
ハム  2枚
ミョウガ  1本 紅ショウガ  (刻み)大さじ2
玉ネギ  1/4個
キュウリ  1/2本 ＜調味料＞
  白みそ  大さじ1
  プレーンヨーグルト  大さじ1
  酢  小さじ1
  塩コショウ  少々
白ゴマ  適量

【下準備】

ジャガイモは皮の汚れを良く洗い、濡れたままキッチンペーパーに包み、その上からラップで包んで電子レンジで3分加熱する。

ハムは1cm角に切る。ミョウガは縦半分に切り、さらに端からスライスする。
玉ネギは薄切りにする。キュウリは端を切り落として縦4等分にし、さらに小さいイチョウ切りにする。

【作り方】

1. 玉ネギとキュウリをボウルに入れ、分量外の塩少々を振る。しんなりしたら水で塩を洗い流し、しっかり絞る。

2. ジャガイモは熱いうちに皮をむく。ボウルに入れ、マッシャーで滑らかになるよう潰したら＜調味料＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。

3. (2)にハム、ミョウガ、紅ショウガと(1)を加え、混ぜ合わせる。器に盛り、指先で潰しながら白ゴマを散らす。

【副菜】ヒジキの洋風煮
定番のヒジキの煮物を洋風にアレンジ。隠し味のケチャップが美味しさの決め手。枝豆とコーンでカラフルに仕上げました。

調理時間：15分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

芽ヒジキ  (乾燥)10g
ニンニク  (みじん切り)少々
オリーブ油  大さじ1
  水  50ml
  ケチャップ  大さじ1
  きび砂糖  小さじ1
  塩  小さじ1/2
水煮コーン  (冷凍)20g
枝豆  (冷凍)20房 粉チーズ  少々

【下準備】

芽ヒジキはサッと洗って水に浸してもどす。水煮コーンと枝豆は解凍し、枝豆はサヤから豆を出す。

【作り方】

1. 小鍋にニンニクとオリーブ油を入れ、弱火にかける。香りがたってきたら芽ヒジキを入れ、中火にして炒める。

2. (1)に＜調味料＞の材料を加えて、混ぜながら煮含める。

3. (2)に水煮コーンと枝豆を入れ、サッと混ぜ合わせる。器に盛って、粉チーズを振る。

