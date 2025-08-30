ランコムから新作のコンシーラー♡24時間崩れず自然な立体肌へ

ランコムから待望の新作コンシーラー「タンイドル ウルトラ ウェア デュアル フィックス コンシーラー」が登場♡赤みやクマ、毛穴などの肌悩みを自然にカバーしながら、内側から輝く立体感を実現。カフェインやナイアシンアミドなどのスキンケア成分を配合し、メイク中も肌をケア。重ねても厚塗り感がなく、24時間崩れない美肌を叶える、現代女性にぴったりの逸品です♪

カバー力と肌ケアを両立

「タンイドル ウルトラ ウェア デュアル フィックス コンシーラー」は、赤みや色ムラ、毛穴を瞬時にカバーしながら、肌の健康もサポート♡

カフェイン配合で目元のクマや顔のむくみを和らげ、ナイアシンアミドでキメを整えます。軽やかなテクスチャーで重ね付けしても厚ぼったくならず、自然で美しい立体感を演出できます。

まさにメイクとスキンケアを両立させたコンシーラーです。

ルミナスマットで輝く立体感

従来のマット仕上げとは異なり、ルミナスマット処方を採用。内側から光が湧き出るような自然なツヤ感を演出しつつ、テカリは抑えます。

頬やTゾーンなど光を集めたい部分にはほんのり輝きを与え、凹凸を自然に補正。顔全体にメリハリを作り、洗練された立体感を実現します。

長時間つけてもフレッシュな印象をキープでき、触れたくなるような肌へ♪

狙った部分を自由自在にカバー

スティックタイプとアプリケーターで、目元のクマ、口周りのくすみ、小鼻の赤み、ニキビ跡など気になる部分をピンポイントでカバー可能。

指やブラシで優しくなじませるだけでプロ仕上げの肌が完成します。密着性が高くヨレにくいため、朝から夜まで崩れず美しい仕上がりが持続。

カラーは01ピンク ウララ、02ナチュラル ライト、03ライト ベージュ、04ライト ウォームの4色展開です。

ランコム新コンシーラーで理想の立体肌へ

ランコムの「タンイドル ウルトラ ウェア デュアル フィックス コンシーラー」は、自然に肌悩みをカバーしながら立体感と輝きを叶える新作♡

カフェインやナイアシンアミド配合で、使い続けるほど肌本来の美しさも引き出します。

01ピンク ウララ、02ナチュラル ライト、03ライト ベージュ、04ライト ウォームの4色展開で、自分の肌にぴったりのカラーを選べます♪