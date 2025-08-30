»ä¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£²£¹Æü¤ËÅÞËÜÉô¤Ç»²µÄ±¡ÁªµóÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¡£»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿Í×°ø¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿Áí³çÊó¹ð½ñ¤ÎÁÇ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£

¡¡²ñ¹ç¤Ç¤Ï½ÐÀÊ¤·¤¿°Ñ°÷¤«¤é¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ­¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Çº£¸å¡¢½¤Àµ¤·£¹·î£²Æü¤ËºÆ¶¨µÄ¤·°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Æ±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áí³çÊó¹ð½ñ¤ÎÁÇ°Æ¤Ç¤Ï»²±¡Áª¤ÇÁÊ¤¨¤¿£²Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ê¤É¤ÎÁªµó¸øÌó¤¬Í­¸¢¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä­àÀ¯¼£¤È¥«¥Í­á¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÇÔ°ø¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡ÖÀÐÇËÌÐÁíºÛ¤é¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÄÉµ­¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¸þ¤ÇÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¡£»²±¡Áª¤ÎÇÔ°ø¤ÏÅÞÁ´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¡Ä¡£½¤Àµ¤·¤¿ÁÇ°Æ¤ÏÍè·î£²Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë»ð¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£

¡¡¤Ê¤¼Áí³ç½ñÊó¹ð¤ÎÃæ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤¬ÌÀµ­¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÁªµóÀï¸åÈ¾¤Ë¾ðÀª¤¬°­²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿ºÝ¡¢¸©Ï¢¤Ê¤É¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÍ·Àâ¤òµñÈÝ¤¹¤ëÆ°¤­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÀÐÇËÁíºÛ¤Î£±¿Í¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Áªµó¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤ÏÅÞÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤À¤È¡£¤·¤«¤·Â³Åê¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡Ø¥È¥Ã¥×¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤­¤À¡Ù¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÍè½µ¡¢¼¹¹ÔÉô¤¬¼¨¤¹Áí³çÊó¹ð½ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¼¨¤¹¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£ÅÞÆâÀ¯¶É¤ÏÆü¡¹Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£