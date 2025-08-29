自家製タレで野菜が驚くほどおいしい！自炊料理家・山口祐加さんが韓国の家庭で出会った「ビビンパ」レシピ

世界の「自炊」を知る1年間の旅が書籍化

「世界自炊紀行」は、自炊料理家の山口祐加さんが1年かけて12カ国をまわり、肌で感じた「自炊」についての記録を一冊にまとめた書籍です。

普段は自炊初心者や自炊が苦手な人に向けて、料理の作り方や買い物など「自炊のサイクルをスムーズに回す方法」を教えている山口さん。

初めて海外の自炊事情について知ったのは26歳の時、まだ自炊料理家になる前だったそう。キューバの家庭での料理取材がきっかけでした。

キューバの家庭料理は、献立のバリエーションが2種類ほどしかなく、繰り返し決まった料理を食べ続けているそう。

しかし現地の人に献立に対する不満はなく、献立や買い物に悩まない分、心や時間に余裕があるような印象を抱いたそうです。

のちに日本で自炊料理家となった山口さんは、献立に関するさまざまな悩みを耳にします。



「献立作りが苦痛」



「いつも同じ料理ばかりでマンネリになってしまう」



「何を買ったら良いのかわからない」



こうした声を聞くたびに、キューバの人たちを思い出していた山口さん。

「これって日本だけ？」「世界の自炊はどうなっているんだろう？」と思った山口さんは、世界の自炊について取材することを決め、1年かけて世界をまわりました。

本書では全世界12か国、24組の家庭の自炊事情のレポートと、各国の家庭料理のレシピを掲載しています。

韓国で味わった、家庭の「ビビンパ」レシピ

6種類の野菜のナムルを入れたビビンパ。きれいな盛り付けに愛情を感じたそう

山口さんが韓国を訪れ、ソウルからバスで1時間半ほどの場所で牧場を営む夫妻を取材した時のこと。野菜料理が好きな奥さんの手作りビビンパやテンジャンチゲ(少し辛い味噌汁)で迎えられたといいます。

それらの料理は野菜しか使っていないにもかかわらず、野菜のゆで加減や食材のバランスが絶妙なうえ、ごま油やコチュジャンのパンチが効いていて、驚くほどおいしい味わいだったそう。

今回は、本書に掲載されているビビンパのレシピをご紹介します。日本で手に入る調味料で作れるうえ、季節の野菜を使ってアレンジしてもおいしく食べられるので、試してみてはいかがでしょうか。





材料

【ビビンパのタレ】



コチュジャン……大さじ1/2



味噌……小さじ1



はちみつ……小さじ1



ごま油……小さじ1



白ごま……小さじ1



にんにく（すりおろし）……少々



【ナムルの材料】



にんじん……1本



もやし……1/2袋



小松菜……1/2袋



塩……野菜の重量の1%



ごま油……適量



すりごま……適量



にんにく……少々



作り方

1. にんじんは千切りに、小松菜は4cm幅に切る。にんじん、もやし、小松菜をそれぞれ熱湯で2分間ゆでる。



2. 野菜の水気をしっかり絞り、野菜の重量の1%の塩、ごま油、すりごま、にんにくで味を調える。箸ではなく、手で混ぜて和えるのがコツ。



3.ビビンパのタレの材料を小皿に入れて、よく混ぜ合わせる。



4.ご飯の上にナムルをのせ、ビビンパのタレを添えてよく混ぜて食べる。

世界と日本、自分の「自炊」を考えるきっかけになる一冊

本書では、自炊の専門家・山口さんの視点から「世界の自炊」について、歴史的背景や社会事情を交えながらレポートしています。

また、今回ご紹介した韓国のビビンパをはじめ、台湾のビーフン、イタリアのレモンライス、ベトナムの豚肉とエビのスープの素など、各国の家庭の味を日本で手軽に再現できるレシピも掲載されており、山口さんが世界で出会った味を実際に体験することができます。

さらに巻末には、世界と日本の自炊の共通点や、日本ならではの食習慣、そしてこれからの自炊に活かせるヒントがまとめられています。

中でも私が特に興味をひかれたのは、「毎食違う献立を立てることを『ふつう』だと思ったり、定食スタイルの食事に憧れを抱いたりするのは、学校給食が影響しているのではないか？」という山口さんの仮説です。

たしかに、子ども時代に味わった給食の風景や毎食違うメニューが書かれた献立表のことは、大人になっても鮮明に思い出せますし、「きちんとした食事とはこういうもの」「家族にもこういう食事を出さないと」と、無意識に考えていた可能性もあるのではと感じました。

本書を読んだことをきっかけに、夕食を「ご飯・肉または魚・野菜」を一皿にまとめたワンプレートスタイルで出したり、数食分のおかずをまとめて作って少しずつ食べたりと、これまでの「いつものごはん」のスタイルに囚われないかたちで食事を出すことが増えてきました。

山口さんのフィルターを通して世界の食卓を見たことで、これまで気づかないうちに凝り固まっていた食事への考え方が、少し柔軟になってきたように思います。

世界と日本の「自炊」に目を向けることが、自分の食事や台所のあり方に、新たな視点をもたらすきっかけになるかもしれません。





