¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ 31Æü¤«¤éË¬Ãæ¡¡¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¤Î²ñÃÌ¸¡Æ¤ ¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤É½ÐÀÊ¤Ø
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï31Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£Ë¬ÌäÃæ¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï31Æü¤«¤éÍè·î3Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢Ãæ¥í¼çÆ³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢3Æü¤ËËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£
·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ò¶´¤ó¤Ç±¦Â¦¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¡¢º¸Â¦¤Ë¶âÀµ²¸»á¤¬ºÂ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñË¬ÌäÃæ¡¢¶âÀµ²¸»á¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ä¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤é¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏÃæ¹ñË¬Ìä¸å¡¢Íè·î4Æü¤«¤é5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥í¥·¥¢¶ËÅì¤òË¬Ìä¤·¡¢5Æü¤Ë¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìÊý·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎÁ´ÂÎ²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ²ñ¹ç¤Ë¤Ï¥é¥ª¥¹¼óÁê¤ä¥â¥ó¥´¥ë¼óÁê¤é¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
