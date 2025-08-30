【豆苗×豚ひきで節約】残暑におすすめ『ピリ辛そぼろ焼きそば』人気焼きそばアレンジ

手早く作れて食べやすい麺類。猛暑が続き、お米の値段が高騰したこの夏、麺類に助けられた〜！というかたも多いのでは？

今回は、いつもの焼きそばを大人の和風にアレンジした『ピリ辛そぼろ焼きそば』のレシピをご紹介。ソース味もいいけれど、しょうゆ味もとーってもおいしい！ ひと味違った焼きそばで、残暑をおいしく乗り切りましょう♪

『ピリ辛そぼろ焼きそば』のレシピ

材料（2人分）

中華蒸し麺……2玉

豚ひき肉……150g

豆苗……1パック（正味100g）

紅しょうが……大さじ3（約30g）

白いりごま……大さじ1

ごま油

しょうゆ

みりん

作り方

（1）豆苗は根元を落として、長さ5cmに切る。中華蒸し麺は袋を少し開け、耐熱皿にのせて電子レンジ（600W）で2分加熱する。

（2）フライパンにごま油大さじ1/2を中火で熱し、ひき肉をほぐしながらぱらぱらになるまで炒め、奥に寄せる。

（3）あいたところで麺を1〜2分炒め、麺がほぐれたら豆苗と紅しょうがを加え、しょうゆ大さじ2、みりん大さじ1を加える。汁けをとばしながら1〜2分炒め、器に盛って、ごまをふる。

豆苗のシャキシャキとした歯ざわりと、ピリッと辛い紅しょうががクセになるおいしさ！ 辛みが苦手な方は、お好みで少なめにしてもOKです。夏にぴったりの一品、ぜひ試してみてくださいね。

