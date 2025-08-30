【HG 1/144 ガンダムプルトーネブラック】 6月発送（1次予約分） 価格：2,640円 プレミアムバンダイ販売商品

「機動戦士ガンダム00F」に登場する機体「ガンダムプルトーネブラック」が「HG」シリーズで立体化され、プレミアムバンダイのホビーオンラインショップにて発売された。現在3次予約を受け付けている。

「HG 1/144 ガンダムプルトーネブラック」。6月発送（1次予約分）。価格は2,640円。プレミアムバンダイ販売商品

「機動戦士ガンダム00」の外伝コミック作品「機動戦士ガンダム00F」で、イノベイター勢力がヴェーダ内のデータから再製造した機体がこのガンダムプルトーネブラックだ。その名の通り同作に登場するガンダムプルトーネの複製機であり、全身がブラックでカラーリングされ、GNドライヴ[T]を搭載し、未完成だったGNフィールド展開機能が備わっている。

ガンダムプルトーネとほぼ同じ形状でカラーリングが異なっている

この「HG 1/144 ガンダムプルトーネブラック」は、2020年にホビーオンラインショップで販売された「HG 1/144 ガンダムプルトーネ」の成形色を変更したものだ。特徴的なシルエットはそのままに、トリコロールからブラックを主体としたカラーとなり、イメージがかなり変わった。

黒を主体としたダークなカラーリングが渋い

武装はGNビームライフル、GNビームサーベル、GNシールドの3種類。GNビームサーベルは、ロングとショートのエフェクトが付属しており、写真のような射撃ポーズだけでなく、格闘戦のシーンも楽しめる。

写真にある武装はGNビームライフルとGNビームサーベル

機体の大きな特徴であるGN粒子供給コードは軟質素材で、ポージングを妨げない仕様。背中のコアファイターは分離し、差し替えによる変形ギミックを備えていて、完成後も楽しめるキットとなっている。

背面に見えるGN粒子供給コードは軟質素材で成形

コアファイターは背中側に収納されている

10月発送の3次予約は8月29日現在、まだ予約を受け付け中だが、生産準備数には限りがあるため、数量に達したときは受付を終了してしまう可能性があるので注意したい。

(C)創通・サンライズ