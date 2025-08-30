【CAG 高木が勝利！】「スト6」チーム最強を決める公式リーグ「SFL 2025」開幕！Saishunkan Sol 熊本、CAG OSAKA、Crazy RaccoonがDivision S白星スタート
「ストリートファイター6」の日本最強チームを決めるCAPCOM公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」(以下SFL)が、2025年8月29日に開幕した。
開幕戦となったDivision S 第1節は、YouTube上の公式配信で同時接続者12万人超を記録。全3マッチが行われ、MATCH3で「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024」の覇者・Good 8 SquadをCrazy Raccoonが下し勝利。MATCH1ではSaishunkan Sol 熊本、MATCH2ではCAG OSAKAが初戦をそれぞれ白星で飾った。
Division S開幕戦・第1節の全3カードの結果は下記の通り。
■MATCH1結果：【AWAY】Saishunkan Sol 熊本 vs Victrix FAV gaming【HOME】
先鋒：〇 cosa(C リュウ) 2-0 藤村(C 舞) ×
次鋒：× こばやん(C ザンギエフ) 0-2 sako(C エレナ) 〇
大将：〇 まちゃぼー(C リュウ) 3-2 もけ(C 春麗) ×
＜結果＞
〇 Saishunkan Sol 熊本 30-10 Victrix FAV gaming ×
■MATCH2結果：【AWAY】名古屋NTPOJA vs CAG OSAKA【HOME】
先鋒：〇 KEI.B(C 舞) 2-0 フェンリっち(C JP) ×
次鋒：〇 Seiya(C 春麗) 2-1 えいた(C 豪鬼) ×
大将：× 大谷(C ケン) 2-3 うりょ(C ジェイミー／C 春麗) 〇
延長：× もっちー(C 豪鬼) 1-2 高木(C ブランカ) 〇
＜結果＞
× 名古屋NTPOJA 20-30 CAG OSAKA 〇
■MATCH3結果：【AWAY】Good 8 Squad vs Crazy Raccoon【HOME】
先鋒：× カワノ(C 豪鬼) 1-2 かずのこ(C キャミィ) 〇
次鋒：〇 ガチくん(C ラシード) 2-1 ボンちゃん(C 豪鬼) ×
大将：× さはら(C エド) 1-3 Shuto(C 豪鬼) 〇
＜結果＞
× Good 8 Squad 10-30 Crazy Raccoon 〇
■SFLとは？「ストリートファイター6」日本最高峰のチームリーグ戦
SFLは、4人1組のチーム同士がぶつかり合うストリートファイターのオフィシャルリーグ。試合は先鋒戦・中堅戦・大将戦に分かれて各チーム1人が対戦。各マッチの勝利チームはポイントを獲得し、全節終了時点での総合ポイントによりチーム順位が決定する。
8シーズン目となるSFL 2025は、昨シーズンまで参加した忍ism Gamingが活動を終了。同チームを事業継承した「ZETA DIVISION Geekly」が入れ替わる形でSFLに初参戦し、昨シーズン同様に全12チームの構成となった。昨シーズンに引き続き「2ディビジョン制」が採用され、Division S・Division Fの6チームずつに分かれ、各ディビジョンで10節・30マッチが行われる。各ディビジョンの上位チームはプレイオフに進出し、プレイオフを勝ち上がったDivision S・Fの各1チームが、優勝を掛けたグランドファイナルで激突する。
優勝チームには900万円の賞金が与えられるほか、さらに「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ」への出場権が与えられ、アメリカ、ヨーロッパの代表と世界最強チームの座をめぐる戦いに挑むことになる。
■マッチ概要
各マッチは「先鋒戦・中堅戦・大将戦」及び延長戦の最大4試合で行われる。HOME側とAWAY側にチームが分かれ、AWAY側のチームは開始前に先鋒・中堅・大将及び延長戦の場合に出場するリザーブプレイヤーと使用キャラクター・操作タイプのオーダーを提出。HOME側は相手オーダーを確認の上、各試合前に出場選手・使用キャラクター・操作タイプを選択できる。
先鋒戦・中堅戦は3本勝負・2セット先取で10pt、大将戦は5本勝負・3セット先取で20ptを獲得。大将戦終了時点で獲得ポイントの多いチームの勝利となる。大将戦終了時にポイントが並んだ場合は、そこまで出場していない各チームのリザーブプレイヤー同士による延長戦を実施。3本勝負・2セット先取で10ptを獲得する。
