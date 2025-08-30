ÊÆ¾å±¡·³»ö°Ñ°÷Ä¹¡¡ÂæÏÑ¤ÇÍêÁíÅý¤È²ñÃÌ¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¶¯¤¤ÉÔËþ
Íè·î3Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¾å±¡¤Î·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤¬ÂæÏÑ¤òË¬¤ì¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢29Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¾å±¡¤Î·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥«¡¼°Ñ°÷Ä¹¤¬ÂæÏÑ¤òË¬¤ì¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤Ï¡Ö¼«¼çËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ËÉ±ÒÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤ËGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Î3%°Ê¾å¡¢30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë5%¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»öÅª¤Ê°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¤Ï29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂæÏÑ¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤Î¸øÅª¤Ê±ýÍè¤ËÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¯¤¤ÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
