¤Ê¤È¤ê¡¢¿·¶Ê¡ÖÈó¾ï¸ý Æ¨¤²¤Æ¤ß¤¿¡×¥²¥ê¥é¥ê¥ê¡¼¥¹¡õMV¸ø³«
¤Ê¤È¤ê¤¬¡¢ËÜÆü8·î30Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖÈó¾ï¸ý Æ¨¤²¤Æ¤ß¤¿¡×¤ò¹ðÃÎÌµ¤·¤Ç¥²¥ê¥é¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢8·î29Æü¡Á31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëYouTubeMusicWeekendÆâ¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ¤Ê¤È¤ê¤¬¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÇÛ¿®Ãæ¤ËMV¤¬¥²¥ê¥é¸ø³«¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îiimememe¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤È¤ê¤È»×¤·¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²¿¼Ô¤«¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ëÉÔ²º¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢±ÇÁü´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤È¤ê¤ÎMV¤ò²áµî¤Ë¤âÊ£¿ô¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¿¼»³±ÓÈþ¤¬Ã´Åö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤È¤ê¤Ï2025Ç¯10·î¤«¤éÂæËÌ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¾å³¤¡¢ËÌµþ¤Î5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¡ãnatori ASIA TOUR 2025¡ä¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæËÌ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡¢19Æü¡Ê18Æü¤ÏÄÉ²Ã¸ø±é¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ã¿¼³¤¡ä¤â2Æü´Ö³«ºÅ·èÄê¤¤¤ë¤¬¡¢19Æü¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼️¡ÖÈó¾ï¸ý Æ¨¤²¤Æ¤ß¤¿¡×
2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)¥ê¥ê¡¼¥¹
Streaming / DL : https://natori.lnk.to/NOEMERGENCYDOOR
◼️¡ãnatori ASIA TOUR 2025¡ä
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂæËÌ¡¡Taipei / Zepp New Taipei¡¡¡ãSOLD OUT¡ä
Inquires ¡§
Âç¹ãéº½ÑBIG ART / contact@abigart.com / ·î¡Á¶â 11:00 ¡Á18:00
https://www.facebook.com/bigart.tw
2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Ð¥ó¥³¥¯ Bangkok / Union Hall 1
Inquires ¡§
Avalon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡öÄÉ²Ã¸ø±é
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ãSOLD OUT¡ä
¥½¥¦¥ë Seoul / YES24 LIVE HALL
Inquires ¡§
LIVET¡§hello@wanderloch.com
Ticket¡§https://to.livet.one/natori
2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¾å³¤ Shanghai / TBA
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
ËÌµþ Beijing / TBA
¢¨Ï¿²»¡¦Ï¿²èµ¡ºà¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß
No recording or video equipment (including mobile phones) allowed.
¢¨¾å³¤¸ø±é¡¦ËÌµþ¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
◼️ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ã¤Ê¤È¤ê 3rd ONE-MAN LIVE¡Ö¿¼³¤¡×¡ä
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û ³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30¡ãÄÉ²Ã¸ø±é¡ä
2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û ³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
»ØÄêÀÊ¡§\8,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ »ØÄêÀÊ(U-22³ä) \7,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ªÌä¹ç¤»¡§DISK GARAGE
Ìä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡¡https://www.diskgarage.com/form/info
¾ÜºÙ¡§https://natori-official.com/
