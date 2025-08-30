ウクライナ当局によると、露軍が２８日に首都キーウに対して行った大規模攻撃で、死者は子どもを含む２３人、行方不明者と負傷者の合計は６０人以上に増えた。

ウクライナ侵略の和平交渉を巡る１５日の米露首脳会談後も攻撃を続けるロシアに対し、ウクライナや欧州は批判を強めている。

ウクライナ空軍によると、露軍は２７日夜から２８日朝にかけ、無人機約６００機、極超音速ミサイル「キンジャル」２発、弾道ミサイル「イスカンデル」９発などを投入し、ウクライナ各地を攻撃した。キーウでは欧州連合（ＥＵ）や英国の施設も被害を受けた。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２８日のビデオ演説で「ロシアは平和を求める世界中の人々を攻撃している」と非難した。

タス通信によると露大統領府報道官は２８日、「ウクライナによる露国内のインフラ（社会基盤）への攻撃が続いている」と主張した。今回の攻撃は、露国内のエネルギー施設へのウクライナの無人機攻撃に対する報復の可能性もある。

米国のキャロライン・レビット大統領報道官は２８日の記者会見で、トランプ大統領が今回の攻撃に不満を抱いていると明かした。ウクライナ軍もロシアに対する攻撃を強めていると指摘し、「ロシアとウクライナはおそらく自分たちで戦争を終わらせる用意ができていない。両国の指導者は戦争終結を望まなければならない」と苦言を呈した。