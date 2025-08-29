パリ在住の元フジテレビ・中村江里子（５６）が２９日までにＹｏｕＴｕｂｅやブログを更新。実業家の夫のバルト氏の仕事に伴い、２６年間暮らしたパリを離れ、９月から１年間、ミラノに移住すると報告した。末っ子で高校１年生の次女（１５）と一緒に３人でのミラノ暮らしになるという。長女（２１）は１年間、長男（１８）は３カ月、東京で生活し、長男はその後、アメリカに渡るという。

すでに８月中旬に夫婦で、南仏の家からミラノへ車で向かい、アパート（マンション）を下見。「以前の住人の方が出られたすぐ後の綺麗な状態のアパートですが、実は少しパリのアパートのように扉や壁などに色をつけています」と宮殿のような高い天井、その天井にはデコラティブな装飾が施されており、さすがミラノといった雰囲気。白い壁に合った白い木枠の窓も趣たっぷりで、アンティーク感のあるシャビーなテーブルとイスもアパートにぴったり。窓からはたっぷりの植物の緑も見える最高のロケーションだ。

２９日付のブログで「『なんとかなる！！』って気楽に構えています。だって、フランス語全くわからないままフランスに住み始めて、２６年ここにいたんだから。ちょっとやそっとのことじゃめげませんよ」と前向きにつづった。