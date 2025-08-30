下着メーカーのワコールから、ジュニア世代に向けた新作ブラトップ「Airスルーブラトップ for ジュニア」が登場。発売は2025年8月28日からで、全国の店舗やオンラインで購入できます。成長期特有の体型にフィットする設計で、カップのズレにくさや通気性も追求。中高生の声を反映した快適な着心地は、毎日のインナーとしても、1枚で着られるトップスとしても活躍してくれそうです。

成長期の体型に合わせた設計

「Airスルーブラトップ for ジュニア」は、ジュニア世代の体型特徴に合わせた高めのカップ設計を採用。

バストシルエットをきれいに見せながら、優しい肌ざわりでフィット感も抜群です。さらに、カップ上辺の生地が浮きを防ぎ、成長期のバストをしっかりサポートしてくれます。

【ワコール】ジュニア向け新作ブラトップ発売！快適フィットでムレにくい

ズレにくくムレにくい工夫

アンダーバストにはテイジンの「NANOテープ」※2を採用。ソフトな肌ざわりでありながら、すべりにくくカップがズレ上がりにくい設計です。

さらに、カップ部分には通気性の高い素材を使用し、汗ばむ季節でもムレにくく快適。毎日のスクールライフや部活でも安心して着られるインナーに仕上がっています。

※2「ＮＡＮＯテープ」は、テイジンの超極細繊維「ナノフロント®」を使用した、すべりにくく、ソフトな肌ざわりのテープ

デザイン性と実用性を両立

細リブ素材を使用した身生地は透けにくく、1枚で着てもおしゃれに見えるデザイン。高めのネックラインでチラ見えや透けを防止できるのも嬉しいポイントです。

さらに、ストラップはクロスバックにもできる2WAY仕様。シーンに合わせてアレンジでき、ジュニア世代の毎日に寄り添う1着となっています。

ブラック

ライトグレー

アイボリー

価格は税込4,840円、カラーはブラック・ライトグレー・アイボリーの3色展開です。

毎日を快適にするジュニア専用ブラトップ

「Airスルーブラトップ for ジュニア」は、ムレにくさ・ズレにくさ・フィット感を兼ね備えた、ワコールならではの機能設計が魅力。

中高生のリアルな声から生まれた1着だからこそ、成長期の不安や不快感を解消してくれます。普段使いはもちろん、部活やお出かけにもぴったり。

快適な着ごこちで、毎日の自分らしさを支えてくれるインナーを、ぜひチェックしてみてください♪