テレビ朝日系で放送中の金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』の第7話に、杉田かおると小手伸也がゲスト出演する。

『奪い愛』シリーズは、2017年の金曜ナイトドラマ『奪い愛、冬』（テレビ朝日系）を皮切りに、2019年に『奪い愛、夏』（ABEMA）、2021年には『殴り愛、炎』（テレビ朝日系）、『奪い愛、高校教師』（テレビ朝日系）と展開し、さまざまな登場人物たちが愛を奪い合う“激しくも切ないドロキュン恋愛ドラマ”だ。

人生をリセットすべく新たな一歩を踏み出した主人公・海野真夏（松本まりか）と、元不倫相手にそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（安田顕）。激しく葛藤しながらも惹かれ合い、禁断の愛に翻弄されていく。

8月29日に放送された第6話では、葛藤しながらも惹かれ合ってきた真夏と時夢がついにキスのその先へ。スマホの電波も届かない森の中にたたずむ“秘密の工房”へ、真夏を招待した時夢。燃え上がる愛を燃料にするかのごとく進みだした時計の針は、もう誰にも止められない。「溶けてもいいですか……？」と愛する時夢に身を委ね、ついに一線を越えてしまった真夏。しかしそれは、“取り返しのつかない絶望の始まり”でもあった。

とうとう制御機能を失い、幸せの絶頂に達した真夏と時夢。しかし、光が強いほど影も濃くなるのが、人生の常。あろうことか、2人が我も忘れて禁断の愛に溶けていく一部始終を、真夏に片想いする隠れストーカー・日熊元也（白濱亜嵐）がこっそり撮影していたのた。しかも人知れず、時夢を深く愛する正妻・空知未来（高橋メアリージュン）と結託していた元也。彼は真夏を奪われたショックで大粒の涙を流しながら、動画を未来に送信し……。

そんな中、第6話ラストでは、決定的な不倫現場を動画で目撃した未来もまた、越えてはならない一線を越えることに。なんと、心を打ち砕かれた未来が自らを魔改造。メキシコの伝統行事「死者の日」のメイクを施し、“明るく優しい理想の妻を演じていた自分”と決別することに。さらに、真夏と時夢の職場に押しかけ、個展『奪い愛、真夏』を開催。不倫現場を生々しく描いた絵を展示する。ここへ来て完全闇落ちした未来が、新たに仕掛ける本格復讐。しかも、未来の暴走はまだまだ終わらない。9月5日放送の第7話では、時夢と自分の腕を手錠でつなぎ、愛する夫を拘束。 物語は“震撼の最終章”へ突入する。

“言い訳のきかない禁断の愛”にとらわれてしまった真夏が、まさかの事態に次々と直面してしまう。なんと、死んだはずの母・海野三子（水野美紀）が生きていた（？）。真夏は場末のストリップ小屋で、なぜか「ミッドナイト紅子」と名乗り、“踊り子”をしている三子と再会。かねてより自由奔放な人物とは知りながらも、ここまでとは……。実の娘である真夏ですら想像もしなかった“三子の実像”とは。また、第7話では“タイムリープに隠された新事実”も明らかになる。

さらに、第7話には杉田と小手がゲスト出演。杉田は三子が贔屓にするスナックのママ・白井鳥世、小手は三子の恋人・陣をそれぞれ演じる。

（文＝リアルサウンド編集部）