◇バレーボール女子世界選手権 日本3ー0タイ（2025年8月29日 バンコク）

バレーボール女子の世界選手権が29日、タイ・バンコクで決勝トーナメント1回戦が行われ、日本（世界ランク4位）は開催国・タイ（同18位）と対戦。3−0で勝利した。

女子日本代表は4大会ぶりのメダルへ、1次リーグで大会2連覇中の同8位・セルビアを3―1で勝利するなど3戦全勝のH組1位で突破を決めた。

第1セット、いきなり連続失点するなど、2−6となったところでタイムアウト。タイが得点を決めるたびに大歓声が起こる超アウェーの中、立ち上がりは苦しんだ。それでも、タイムアウトで選手たちも落ち着きを取り戻し、25―20と鮮やかに逆転奪取。

第2セットではお互い譲らず一進一退の攻防も25−23と粘るタイを振り切った。勝利に王手を第3セットでは5連続ポイントを許すなど最大4点差の劣勢となったが、石川、和田由紀子を軸に焦らず得点を積み重ねて終盤に追いつき、25−23と見事な逆転勝利となった。

超アウェーを跳ね返すストレート撃破で8強に駒を進めた。次戦はオランダと対戦する。