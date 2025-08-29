山西省呂梁市にある林邁可李效黎紀念館の展示ホール。（８月６日撮影、呂梁＝新華社記者／李元昊）

【新華社太原8月29日】中国人民による抗日戦争の時代、根拠地の延安から世界へ英語でニュースを発信した英国人がいた。中国名・林邁可（りん・まいか）を名乗ったマイケル・リンゼイ氏だ。山西省呂梁市には、夫人の李效黎（り・こうれい）氏とともに功績をたたえる「林邁可李效黎紀念館」が設けられ、400枚を超える貴重な写真が夫妻の8年間にわたる戦いと生活を今に伝えている。

リンゼイ氏はオックスフォード大学で自然科学や経済学を学び、1937年12月に燕京大学へ経済学教員として招かれ中国に渡った。学生に教える傍ら、抗日活動を支援。大量の医薬品や無線機材を秘密裏に調達して抗日根拠地に送り届け、中国共産党地下党員の救出や軍用器材の搬送にも協力した。

山西省呂梁市にある林邁可李效黎紀念館の中庭。（８月６日撮影、呂梁＝新華社記者／李元昊）

呂梁市出身の李氏はリンゼイ氏の教え子であり、やがて有能な助手となった。二人は八路軍の支援活動を通じて結ばれた。1941年12月の太平洋戦争勃発後には、中国共産党が指導する晋察冀抗日根拠地に赴き、通信部門の顧問を務めつつ、多くの技術者を育成。1944年5月には中国共産党中央の拠点である陝西省延安に移り、無線通信の顧問となった。

山西省呂梁市にある林邁可李效黎紀念館の入り口。（８月６日撮影、呂梁＝新華社記者／李元昊）

延安では新華社英語放送部の創設に加わり、中国共産党が指導する報道機関として初めて海外に英語のニュースを発信。敵の封鎖を突破し、世界に「延安の声」を届けた。

1945年の抗日戦争勝利後、夫妻は息子と娘を連れて英国へ帰国した。新中国成立後も一家はたびたび中国を訪れた。かつての教え子たちはその頃には国家の通信事業を支える中核人材へと成長していた。（記者/呂夢蒅、王学濤、李元昊）

山西省呂梁市にある林邁可李效黎紀念館で展示されている、八路軍兵士が使用した無線通信装置。（８月６日撮影、呂梁＝新華社記者／李元昊）