¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ûà¤¤¤¯¤³¤¦á¶ûÅÄ°éÎÉ¡õÅçÅÄ¹â»ÖÏº¤¬½é±éµ»¡¡¥é¥ó¥Ó¥¨¡¼¥ë¤µ¤ó¤âÀä»¿¡Ö¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦£Ë£Ï£Ó£Å¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿à¤¤¤¯¤³¤¦á¤³¤È¶ûÅÄ°éÎÉ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¡¢ÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬½é±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊÆ²Î¼ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤Î¡Ö£Æ£á£é£ô£è¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ä¥¤¥º¥ë¤ä¥ê¥Õ¥È¤òÈäÏª¡£¶ûÅÄ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤â¾¯¤·¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿£²¿Í¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤À¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ¤Ï£²£°£²£²Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤·Ð¸³¤À¤±¤É¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¤ÏÊÌ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ë¸ì¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤ì¤³¤½ÉÔ°Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥ß¥¹¤â¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤è¤êÎÉ¤¤±éµ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥ó¥Ó¥¨¡¼¥ë¤µ¤ó¤â½Ð±é¡£ÅçÅÄ¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡£¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶ûÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£