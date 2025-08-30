ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は１９８ドル安　ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間11:00）（日本時間00:00）
ダウ平均　　　45437.94（-198.96　-0.44%）
ナスダック　　　21423.48（-281.68　-1.30%）
CME日経平均先物　42130（大証終比：-560　-1.33%）

欧州株式29日GMT15:00
英FT100　 9208.74（-8.08　-0.09%）
独DAX　 23920.98（-118.94　-0.49%）
仏CAC40　 7728.36（-34.24　-0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.621（-0.008）
10年債　 　4.225（+0.021）
30年債　 　4.913（+0.038）
期待インフレ率　 　2.428（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.710（+0.015）
英　国　　4.714（+0.015）
カナダ　　3.391（-0.035）
豪　州　　4.275（-0.011）
日　本　　1.594（-0.019）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.13（-0.47　-0.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3501.30（+27.00　+0.78%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝108206.06（-3718.47　-3.32%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝15886814（-545946　-3.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ