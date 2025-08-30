ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１９８ドル安 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式29日（NY時間11:00）（日本時間00:00）
ダウ平均 45437.94（-198.96 -0.44%）
ナスダック 21423.48（-281.68 -1.30%）
CME日経平均先物 42130（大証終比：-560 -1.33%）
欧州株式29日GMT15:00
英FT100 9208.74（-8.08 -0.09%）
独DAX 23920.98（-118.94 -0.49%）
仏CAC40 7728.36（-34.24 -0.44%）
米国債利回り
2年債 3.621（-0.008）
10年債 4.225（+0.021）
30年債 4.913（+0.038）
期待インフレ率 2.428（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.710（+0.015）
英 国 4.714（+0.015）
カナダ 3.391（-0.035）
豪 州 4.275（-0.011）
日 本 1.594（-0.019）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.13（-0.47 -0.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3501.30（+27.00 +0.78%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝108206.06（-3718.47 -3.32%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝15886814（-545946 -3.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
