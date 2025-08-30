日経225先物：30日0時＝580円安、4万2110円
30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比580円安の4万2110円と急落。日経平均株価の現物終値4万2718.47円に対しては608.47円安。出来高は1万432枚となっている。
TOPIX先物期近は3047ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.18ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42110 -580 10432
日経225mini 42115 -575 155000
TOPIX先物 3047 -25.5 13069
JPX日経400先物 27325 -195 674
グロース指数先物 769 -9 553
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース