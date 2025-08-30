　30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比580円安の4万2110円と急落。日経平均株価の現物終値4万2718.47円に対しては608.47円安。出来高は1万432枚となっている。

　TOPIX先物期近は3047ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.18ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42110　　　　　-580　　　 10432
日経225mini 　　　　　　 42115　　　　　-575　　　155000
TOPIX先物 　　　　　　　　3047　　　　 -25.5　　　 13069
JPX日経400先物　　　　　 27325　　　　　-195　　　　 674
グロース指数先物　　　　　 769　　　　　　-9　　　　 553
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース