º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçºåËüÇî¤Î¹ñÏ¢¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÇÀï¾ì¤òÂÎ´¶¤·¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï80Ç¯Á°¤ÎÀïÁè¤Ç³¤¤ËÄÀ¤ó¤ÀµìÆüËÜ·³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤òÆÃ¼ì¤Ê¥´¡¼¥°¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëVR¡á²¾ÁÛ¸½¼Â¤ä¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ò»È¤Ã¤¿AR¡á³ÈÄ¥¸½¼Â¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÏJNN¤¬¡¢¼¯»ùÅçÏÑ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

»²²Ã¼Ô
¡Ö¤³¤ó¤ÊÀÎ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È¶Ã¤­¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Á°¤È¸å¤í¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Âç¤­¤¤¾×·â¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×

¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀïÆ®¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤âVR¤ÇÂÎ´¶¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Æî¥¹¡¼¥À¥ó¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¹ñÏ¢¤ÎÊ¿¸¶¹°»Ò¤µ¤ó¤é¤ÈÊ¶Áè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñÏ¢¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢JNN¤ÎÀï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤â31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£