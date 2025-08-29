PLÂè3Àá¤¬½ÅÍ×¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¡©¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¸å¤Ë¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂà¤ò¶¨µÄ
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î»Ø´ø´±¤Ë´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØMirror¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¸å¤Ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Ç¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó(±Ñ4ÉôÁêÅö)¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ïºòµ¨¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í»Ø´ø´±¤Ç¡¢Á°¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°´ÆÆÄ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤«¤é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï29»î¹ç¤òÀï¤Ã¤ÆÌ¤¤À7¾¡¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ØTheGuardian¡Ù¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢½¢Ç¤¸å¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Î3-4-3¡Ï¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤âÈãÈ½¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£