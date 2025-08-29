¥¥ô¥£¥ª¥ë¤¬¥Ý¥ë¥È¤Ø¡¡ÂåÌò¤Î¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë²ÃÆþ´Ö¶á
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¥ô¥£¥ª¥ë¤Î¥Ý¥ë¥È¹Ô¤¤ò¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖHERE WE GO¡×¤È¤È¤â¤ËÊó¤¸¤¿¡£
°ÜÀÒ·ÁÂÖ¤ÏÇã¼èµÁÌ³¤¬ÉÕ¤¯¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ï200Ëü¥æ¡¼¥í¡¢Çã¤¤¼è¤ëºÝ¤Î°ÜÀÒ¶â¤ÏÁí³Û¤Ç2700Ëü¥æ¡¼¥í¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¥ô¥£¥ª¥ë¤ÏCB¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ç¡¢ºòµ¨½ªÈ×¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥µ¥ê¥Ð¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤Î2¿Í¤¬·òºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤â°ÜÀÒ·ÁÂÖ¤ÏÇã¼èµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¶áÆüÃæ¤ËÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷¿Ø¤ÎÊä¶¯¤âÈ´¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤³¤½ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£