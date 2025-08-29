°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡ÖÅÞ¤È¤·¤Æ¤âÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¡×¡¡ÀÐ°æ¾ÏµÄ°÷¤òÈë½ñµëÍ¿ÉÔÀµ¼õµë¤Ç½üÌ¾½èÊ¬
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£²£¹Æü¤Ë¼«¿È£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤ËÆÏ¤±½Ð¤ÆÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤«¤éº¾µ½ÍÆµ¿¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¤³¤ÎÆüÍ¼Êý£µ»þ£³£°Ê¬¡¢Ãæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢»ý¤Á²ó¤ê¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤ÇÀÐ°æ»á¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Ãæ»Ê»á¤ÏÆ£ÅÄ»á¤é¤ÈÅÔÆâ¤ÇÀÐ°æ»á¤ò»ö¾ðÄ°¼è¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÀÐ°æ»á¤¬¡Ö½üÌ¾½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£ÅÞ¤ËÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ½üÌ¾½èÊ¬¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ£ÅÄ»á¤Ï£Ø¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢ÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ½üÌ¾½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤«¤é¤âµÄ°÷¼¿¦¤Î°Õ¸þÉ½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦»ö°Æ¤ËºÝ¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¤âÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦µ¬Î§¤òÀµ¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤Î¤¿¤áÀ¿¿´À¿°Õ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£