2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤ª¤è¤½7000²¯±ßÁý²Ã¤Î48Ãû±ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤Î³µ»»¤Ï48Ãû±ß¤ÇÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ª¤è¤½7000²¯±ßÁý²Ã¤·¤Æ¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¡¢38Ëü8000±ß¤Ç¹âÎð²½¤ä°åÎÅµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é8000±ßÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢75ºÐÌ¤Ëþ¤Ï25Ëü4000±ß¡¢°ìÊý¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï97Ëü4000±ß¤È¤Ê¤ê75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Á´ÂÎ¤Î°åÎÅÈñ¤Î4³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¼õ¿ÇÍÞÀ©¤ä¹ÔÆ°À©¸Â²ò½ü¸å¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ç°åÎÅÈñ¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÁý²ÃÉý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
