¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦£Ë£Ï£Ó£Å¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Îà¤«¤Ê¤À¤¤á¤³¤ÈÂ¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤óÁÈ¤¬¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Î£±£±°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿à¤«¤Ê¤À¤¤á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤Ç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£±éµ»¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£µ¨¤«¤é¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿à¤¤¤¯¤³¤¦á¤³¤È¶ûÅÄ°éÎÉ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¡¢ÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤Ë¸ÀµÚ¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤¬»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡ØÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡£¤³¤Î£²¿Í¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£¾¡¼ê¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈË«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Â¼¸µ¤â¡ÖÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÍÙ¤ê¿´¤Î¤¢¤ë£²¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï±ü¿¼¤¤¡£¤Ê¤ó¤«ÄÉµá¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ¹¤¤Ä¹¤¯³ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¾åÃ£¤Ö¤ê¤Ë¤Ïà¤«¤Ê¤À¤¤á¤â¡Ö¾Ç¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Û¤É¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤¸¤Èà¤¤¤¯¤³¤¦á¤âÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£