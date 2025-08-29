CHOOSYの新作パック登場♡「ハイドロゲルリップパック うるおいバリアタイプ」限定発売

乾燥や荒れ、メイクのりの悪さ…。女性の唇悩みは季節を問わず続きます。そんな悩みに寄り添うリップケアブランド「CHOOSY（チューシー）」から、大ヒット中の『ハイドロゲルリップパック』に新作「うるおいバリアタイプ」が仲間入り。美容点滴から着想を得たNMF＊²滴下発想で、乾燥ダメージを夜間に集中ケアし、翌朝はつやめく“とぅるんリップ”に導いてくれる注目アイテムです。

新作「うるおいバリアタイプ」の魅力

9月1日(月)よりドン・キホーテ系列店舗限定＊²で発売される「ハイドロゲルリップパック うるおいバリアタイプ」。

温感で成分が浸透＊¹するスキンモイスチャーハイドロゲルを採用し、シートが透明に変化しながら美容成分を届けます。

ビタミンC＊³やバリアサポート成分＊⁵が乾燥から唇を守り、夜の集中補修成分＊⁶が翌朝のぷるぷる感をキープ。価格は1枚入り308円(税込)、3枚入り880円(税込)と続けやすさも魅力です。

SHIROのフレグランス「和紅茶」再登場♡新作ラインナップも登場

人気2タイプもラインナップ

2024年にリニューアルした「ふっくらハリ感タイプ」「集中トリートメントタイプ」も継続販売中。「ふっくらハリ感タイプ」は、ハリアプローチ＊⁷成分配合＊⁸で唇をふっくら仕上げたい方におすすめ。

「集中トリートメントタイプ」は、ツボクサエキスや加水分解エラスチン＊⁹を配合し、荒れや刺激に敏感な唇をやさしくケアします。

いずれも1枚入り308円(税込)、3枚入り880円(税込)で、全国のドラッグストアやバラエティショップなど幅広く展開されています。

私らしいリップケアをCHOOSYで

「CHOOSY（チューシー）」は2013年の誕生以来、シリーズ累計で圧倒的な出荷数を誇るリップケアブランド。

季節や気分に合わせて選べる多彩なパックは、自分らしい唇の美しさを叶える強い味方です。

今回の「うるおいバリアタイプ」は、乾燥や刺激に悩む方の救世主となる一枚。ふっくら感重視、荒れケア重視などライフスタイルに合わせてタイプを選べるのも嬉しいポイントです♪

＊¹ 角質層まで ＊² NMF構造成分（保湿成分）：プロリン、アスパラギン酸、トレオニン、セリン、グルタミン酸、グリシン、アラニン、バリン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、チロシン、フェニルアラニン、リシン、ヒスチジン、アルギニン ＊³ 保湿成分：アスコルビン酸 ＊⁵ 保湿成分：グリコール酸､トコフェロール､ハナハッカ葉エキス､ヒノキ葉エキス､乳酸桿菌／ダイズ発酵エキス､カシア樹皮エキス､オウゴン根エキス､スベリヒユエキス､ハトムギ種子エキス ＊⁶ 保湿成分：アラントイン、ナイアシンアミド､酢酸トコフェロール､ヒアルロン酸Na､セラミドNP､加水分解コラーゲン､シア脂､ホホバ種子油､スクワラン､プロリン､アスパラギン酸､トレオニン､セリン､グルタミン酸､グリシン､アラニン､バリン､メチオニン､イソロイシン､ロイシン､チロシン､フェニルアラニン､リシン､ヒスチジン､アルギニン ＊⁷ ハリを与えること ＊⁸ 保湿成分：イソステアリン酸ソルビタン､パルミチン酸エチルヘキシル､パルミトイルトリペプチド－１､ダイズ種子エキス､トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル､エーデルワイスカルス培養エキス ＊⁹ 保湿成分： アデノシン､ツボクサエキス､ヨモギ葉エキス､加水分解エラスチン､フィトスフィンゴシン

うるおい続く、なめらかリップ習慣へ♡

「CHOOSY（チューシー）」のリップパックは、美容成分をじっくり届けながら唇本来の美しさを引き出すアイテム。

新作「うるおいバリアタイプ」はドン・キホーテ限定で手に入る特別な一枚です。さらに「ふっくらハリ感タイプ」や「集中トリートメントタイプ」と併せて使えば、365日唇ケアがもっと楽しく。

今日から始めるパック習慣で、あなたも“ワタシ史上最高*の唇”を手に入れてみませんか？* 自社従来品比